Grupo cearense Murmurando e Adelson Viana lançam álbum no Festival de Choro de Paris

"De Cá Pra Lá" é o novo do novo trabalho do grupo Murmurando realizado em parceria com o maestro e acordeonista Adelson Viana. Os artistas cearenses lançam o álbum durante a participação no Festival de Choro de Paris, neste final de semana. O evento integra a programação do Ano do Brasil na França.

"Esse álbum é uma grande celebração. Em 2025, a gente celebra 20 anos do grupo e o maestro Adelson Viana faz parte da nossa história", comemora Samuel Rocha, fundador do Murmurando. Ele lembra que o acordeonista foi o diretor musical do primeiro CD lançado pelo grupo, Assovio do Tiê. "A proposta foi unir as gerações e levar a música instrumental cearense para o mundo", acrescenta.

As dez faixas do novo disco propõem um passeio musical por estilos diversos como o choro, baião, forró, entre outras influências de ritmos e compositores nordestinos como Dominguinhos e Hermeto Pascoal.