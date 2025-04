Israel mata líder do Hamas no Líbano e lança nova ofensiva terrestre em Gaza

O exército israelense iniciou uma nova ofensiva terrestre nesta sexta-feira (4) em Gaza, intensificando suas operações no território palestino, que resultaram na morte de pelo menos 30 pessoas, segundo a Defesa Civil. As operações ocorreram após o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometer aumentar a pressão militar sobre o movimento islâmico Hamas para garantir a libertação dos reféns. No Líbano, Israel anunciou ter matado um "comandante" do Hamas, Hassan Farhat.

Nas últimas horas, as forças israelenses iniciaram operações terrestres em Shujaiya, um bairro de Gaza, "para expandir a zona de segurança", informou o exército, referindo-se à área de proteção que foi estabelecida dentro da Faixa de Gaza, na fronteira com Israel e com o Egito.

"Como parte dessa operação, os soldados eliminaram diversos terroristas e desmontaram infraestrutura do Hamas", acrescentou o exército em um comunicado.