Nos Estados Unidos, Milei acata exigências de Trump e promete reformas para negociar redução tarifária

"Todas as assimetrias que puderem ser corrigidas serão. Quando corrigirmos isso, sentaremos para conversar", disse o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Gerardo Werthein, na saída da reunião.

Apoio político no FMI

Em Mar-a-Lago, Milei tinha a esperança de um encontro informal com Donald Trump, que não aconteceu na noite de gala. O presidente argentino viajou com o seu ministro da Economia, Luis Caputo, com a intenção de obter um apoio político na reta final da negociação por um acordo financeiro com o Fundo Monetário Internacional. Os Estados Unidos são o principal acionista do FMI e a pressão política de um presidente norte-americano é capaz de superar questões técnicas.

A Argentina negocia um acordo por U$ 20 bilhões com o FMI, mas esse montante engloba U$ 14 bilhões da atual dívida a serem refinanciados. Apenas U$ 6 bilhões seriam dívida nova, um número visto pelo mercado como insuficiente. O governo Milei quer que os U$ 20 bilhões sejam dívida nova, totalizando um acordo por U$ 34 bilhões, além de outros U$ 5 bilhões com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, antecipou que aceitaria desembolsar de entrada 40% do montante, quando normalmente o organismo multilateral de crédito só antecipa 20 ou 30% do total, deixando o restante condicionado ao cumprimento de metas. O governo argentino quer um desembolso inicial de 75%, considerando as necessidades de conter uma desvalorização descontrolada do peso argentino e que as metas fiscais já foram alcançadas.