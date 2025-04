Presidente Yoon Suk-yeol é destituído em decisão unânime da Corte Constitucional da Coreia do Sul

A Corte Constitucional da Coreia do Sul confirmou nesta sexta-feira (4), por unanimidade, a destituição do presidente Yoon Suk-yeol, quatro meses após sua tentativa de impor a lei marcial no país. Com a decisão, Yoon perde imediatamente o cargo ? ele estava apenas suspenso até então ? e o país deverá realizar uma eleição presidencial antecipada em até 60 dias. No entanto, especialistas acreditam que a decisão da Corte pode não ser suficiente para tirar o país do atual caos político.

O líder da oposição, Lee Jae-myung, grande favorito para a sucessão, comemorou a saída do presidente conservador, acusando-o de ter "ameaçado o povo e a democracia".

Em uma decisão contundente, lida em 23 minutos pelo presidente da Corte, Moon Hyung-bae, e transmitida ao vivo para milhões de sul-coreanos, os juízes confirmaram o processo de impeachment aprovado pelo Parlamento em 14 de dezembro.