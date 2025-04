Trump foca nos europeus e "poupa Brasil, um dos países mais protecionistas do mundo", aponta jornal francês

Desregulação de trocas comerciais

O jornal Libération analisa como as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos "desregulam as trocas comerciais empregadas desde o pós-guerra". De Bruxelas a Tóquio, o mundo econômico e político ainda avalia "o tamanho do desastre", escreve o diário, destacando que quase todas as exportações da União Europeia para os EUA serão taxadas em 20%.

O texto explica que, na visão de Washington, a proteção militar oferecida aos europeus permitiria impor essa carga pesada sem riscos de represálias. Mas não é isso que Trump está percebendo, após o anúncio. De acordo com o Libération, "Trump destrói um sistema que fundou a prosperidade americana" e "se apresenta como o líder mundial na guerra contra o liberalismo".

Com o título "Trump declara guerra comercial ao resto do mundo", o jornal Le Monde analisa a justificativa de Trump para tais medidas, afirmando que "os Estados Unidos são saqueados, violados e devastados por outras nações".

De acordo com o diário, os cálculos feitos pela equipe de Trump são "mirabolantes" e resultam de "equações sem valor econômico". A mensagem da Casa Branca, no entanto, é muito clara: "a mundialização acabou". Por fim, o Le Monde critica a decisão de Trump de "poupar" o Brasil, cujas taxas de alfândega finalmente serão de 10%, "para um dos países mais protecionistas do mundo", aponta o jornal francês.