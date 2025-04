Críticas da extrema direita mundial à condenação de Marine Le Pen buscam descredibilizar instituições

A imagem da líder da extrema direita francesa, Marine Le Pen, estampa as capas das principais revistas semanais do país, que analisam as consequências de sua condenação para as próximas eleições presidenciais francesas e a própria democracia do país.

Condenada na segunda-feira (31) em primeira instância, a uma pena de inelegibilidade de cinco anos com aplicação imediata, quatro anos de prisão, dos quais dois em regime aberto, e ao pagamento de € 100 mil (cerca de R$ 640 mil) de multa por desvio de verbas do Parlamento Europeu, Marine Le Pen espera uma revisão da sentença.

O veredito gerou manifestações de de lideranças da extrema direita internacional, como o americano Donald Trump, nos Estados Unidos, o húngaro Viktor Orban, o italiano Matteo Salvini e o russo Vladimir Putin. Porém, revista l'Express salienta que, ao mesmo tempo em que se diz vítima de um "julgamento político" com esse veredito, Le Pen perde a postura com a qual se destacou - "cabeça erguida e mãos limpas" -, estandarte até então usado para diferenciar o seu partido de extrema direita do "sistema", expressão frequentemente usada por outros líderes populistas para definir as instituições democráticas.