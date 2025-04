Entra em vigor nova rodada de tarifas de Trump, que ignora colapso nas bolsas

Além disso, os preços do petróleo continuam em queda livre, de mais de 7%. O cobre vai pelo mesmo caminho.

Impacto da resposta chinesa

A resposta da China aos Estados Unidos corre o risco de atingir duramente os setores agrícola, energético e farmacêutico da maior economia do mundo, grandes exportadores da República Popular. A China é o terceiro maior destino de exportação dos Estados Unidos, com US$ 144,6 bilhões em produtos vendidos em 2024, muito atrás do Canadá e do México. Ao mesmo tempo, o segundo país mais populoso do mundo vendeu US$ 439,7 bilhões em produtos para os Estados Unidos.

"Embora os Estados Unidos obviamente continuem sendo um mercado muito importante" para a China, no lado das importações, "um número menor de empresas chinesas depende de fornecedores americanos", explica Lynn Song, economista-chefe do ING para a China.

A China, maior importadora mundial de soja, encomendou mais de 22 milhões de toneladas da oleaginosa dos Estados Unidos em 2024. Segundo Scott Gerlt, economista-chefe da Associação Americana de Produtores de Soja, este país sozinho absorveu 52% das exportações norte-americanas de glicina max, seu nome científico.