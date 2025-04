Manifestações anti-Trump e Musk crescem na Europa e nos EUA

Milhares de pessoas foram às ruas neste sábado (5) em cidades na Europa e nos Estados Unidos contra o governo de Donald Trump e seu principal patrocinador, o bilionário Elon Musk. Em Paris, cerca de 200 pessoas, a maioria americanos, se reuniram na Praça da República para protestar contra o presidente republican

Alguns manifestantes discursaram durante o protesto no centro da capital francesa, segurando faixas e cartazes com frases como "Resista ao tirano", "Estado de direito", "Feministas pela liberdade, não pelo fascismo" e "Salve a democracia". Um dos participantes cantou e tocou a música "Masters of War", de Bob Dylan.

O franco-americano Kent Hudson, organizador da manifestação em Paris, disse em entrevista ao canal BFMTV que o protesto deste sábado denunciou as decisões arbitrárias de Trump, entre elas o aumento das tarifas alfandegárias contra dezenas de países, que irá encarecer produtos importados consumidos pelos americanos, assim como o desmantelamento de agências federais. Um cálculo preliminar realizado pelo Laboratório do Orçamento da Universidade de Yale, nos EUA, estimou que as tarifas de Trump darão um prejuízo médio anual de US$ 3.800 para cada família americana.