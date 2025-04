Milei viaja aos EUA para obter apoio de Trump, mas volta à Argentina de mãos vazias

Donald Trump era o outro homenageado na noite de gala e o argentino viu nessa premiação a chance de um encontro informal com o amigo, com quem mantém uma "relação estratégica". Porém, esgotado de uma intensa agenda num dia de turbulências financeiras no mundo, Trump chegou a Mar-a-Lago apenas às 22h51 (horário local). Antes, ainda passou pela sua residência, no setor privado do complexo.

Ao entender que Trump não iria mais ao evento, Milei retirou-se e foi diretamente para o aeroporto, de onde voltou a Buenos Aires.

Milei acata a nova ordem

O presidente argentino aceitou a política de reciprocidade tarifária imposta por Donald Trump e prometeu atender os condicionamentos para tentar zerar as tarifas nos 50 produtos mais exportados pela Argentina aos Estados Unidos.

"A Argentina vai avançar para readequar a sua normativa para cumprir com os requerimentos da proposta de 'tarifas recíprocas', elaborada pelo presidente Donald Trump. Já cumprimos com nove dos 16 requerimentos necessários e dei instruções para avançarem com os requerimentos restantes", anunciou Milei, num breve discurso durante o evento.

"Estamos comprometidos em tomar medidas necessárias para resolvermos a assimetria com os Estados Unidos num prazo breve. Vamos avançar com a harmonização das tarifas de uma cesta de 50 produtos para que fluam mais livremente entre as nossas duas nações", apontou o argentino.