PSG vence Angers e garante 13° título de campeão francês por antecipação

Apesar da ampla dominação, com até 92% da posse de bola, o PSG teve dificuldades para abrir o marcador, e apesar de algumas chances, principalmente com o atacante português Gonçalo Ramos, terminou o primeiro tempo zerado no placar.

Apesar de muito acuado, o time do oeste da França teve algumas oportunidades, e chegou a marcar, num contra-ataque, um gol no início da segunda etapa, mas anulado por impedimento.

Depois do susto, o PSG finalmente chegou ao gol que confirmaria o título. Aos 10 minutos, Desiré Doué, livre de marcação na área, só teve o trabalho de completar o cruzamento vindo da esquerda, e acertou um belo chute, sem chances para o goleiro.

Apesar de várias mudanças do treinador Luis Enrique para reforçar o meio-campo e ataque, o time parou no bloqueio defensivo do adversário e não conseguiu converter o amplo domínio e as chances criadas em mais gols.

Depois do apito final, os, jogadores fizeram festa no gramado e deram uma volta olímpica para celebrar o título, o 11° desde a chegada do Catar ao clube, com a torcida que lotou as arquibancadas do estádio, em um dia ensolarado na capital francesa.

Novos desafios

O PSG se tornou o segundo clube francês depois do Nantes (1994/1995) a se manter invicto durante as primeiras 28 jornadas da competição.