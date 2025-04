Ucrânia: bombardeio perto de parque infantil mata ao menos nove crianças na cidade natal de Zelensky

A Ucrânia lamenta neste sábado (5) a morte de 18 pessoas, a metade crianças, após um ataque com míssil russo em Kryvyi Rig, cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky, no centro do país. O atentado, um dos mais graves das últimas semanas, atingiu uma área residencial da cidade industrial na sexta-feira, perto de um parque infantil.

"Dezoito é o número de pessoas mortas pelos russos quando eles lançaram um míssil em Kryvyi Rig. Entre elas, nove crianças", declarou Sergei Lysak, governador regional de Dnipropetrovsk, após o fim das operações de resgate de emergência.

Fotos divulgadas pelos serviços de resgate ucranianos mostram vários corpos, um deles caído em frente a balanços. Vídeos postados nas redes sociais, que não puderam ser verificados, mostraram corpos caídos na rua e uma coluna de fumaça subindo para o céu. Outras imagens mostram um carro em chamas e pessoas gritando.