Vídeo de tiroteio que matou grupo de socorristas em Gaza contradiz versão de Israel

O Crescente Vermelho Palestino publicou neste sábado (5) um vídeo do ataque que matou um grupo de socorristas em Gaza e "refutou" a versão do Exército israelense. gravação foi recuperada do celular de um socorrista que fazia parte de uma equipe de 15 pessoas que morreram no dia 23 de março em um ataque das forças israelenses em Rafah, sul da Faixa de Gaza, de acordo com o Crescente Vermelho Palestino e as Nações Unidas.

O Exército israelense afirmou que seus soldados "não atacaram aleatoriamente" nenhuma ambulância. Suas forças teriam disparado contra "terroristas" que se aproximavam em "veículos suspeitos", insistiu.

Um porta-voz militar, o tenente-coronel Nadav Shoshani, disse que as tropas abriram fogo contra veículos que não tinham autorização prévia das autoridades israelenses e que estavam com as luzes apagadas.