'Você não dorme, não come': os israelenses que se recusam a lutar em Gaza

Israel anunciou que vai estender suas operações militares na Faixa de Gaza, com o objetivo de dominar "grandes áreas" do território palestino. Mas o exército israelense, que depende em grande parte de reservistas, pode não ser capaz de realizar a missão. De acordo com o jornal israelense Haaretz, algumas unidades estão reduzidas em até 50%. Os soldados se recusam a se apresentar para o serviço, alegando preocupações morais, ou porque estão "exaustos".

"Israel foi atacado. Eu estava convencido de que tínhamos que lutar", diz Haim Har Zahav, um dos quase 360.000 reservistas israelenses mobilizados após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Ele foi enviado ao enclave palestino duas vezes. "No total, passei 254 dias em Gaza, ao longo de um ano e dois meses."

Sua missão era retirar soldados feridos do território. "Após minha segunda estadia em Gaza, percebi que não havia um objetivo real, que os reféns não seriam libertados porque o governo israelense não estava fazendo nada a respeito. Enquanto eu tinha me comprometido com esse objetivo: libertar os reféns", diz.