Zelensky vê avanço "tangível" em proposta de segurança apresentada por França e Reino Unido

Esta proposta "não conta com apoio unânime", reconheceu o presidente francês, Emmanuel Macron, em março.

O chefe do Estado-Maior francês, Thierry Burkhard, disse no sábado (5) que ele e seu colega britânico discutiram o fortalecimento das Forças Armadas ucranianas e "opções de garantias" a serem fornecidas "assim que o cessar-fogo for implementado".

"Juntos, queremos garantir uma paz duradoura e sólida na Ucrânia, uma condição essencial para a segurança do continente europeu", afirmou o general Burkhard no X.

Durante a visita, os dois líderes militares europeus mantiveram discussões com o general Oleksandr Syrsky, chefe do Estado-Maior ucraniano, o ministro da Defesa, Rustem Umerov, e o presidente Volodymyr Zelensky.

"O tópico principal (da visita) foi o envolvimento de parceiros no estabelecimento de acordos de segurança na Ucrânia após o fim das hostilidades", disse Rustem Umerov no Facebook no sábado.

O objetivo desta visita era "trocar [informações] sobre as necessidades e os objetivos do exército ucraniano para apoiá-lo a longo prazo na reconstrução e no desenvolvimento de seu modelo", declarou o Estado-Maior Francês das Forças Armadas em um comunicado à imprensa.