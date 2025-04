Com edição para o Brasil, jornal português dá voz a imigração brasileira crescente no país europeu

"O Público Brasil surge para preencher esse espaço, dando voz a essas comunidades. Nosso projeto não se limita à comunidade brasileira: estamos empenhados em entender também as comunidades angolana e moçambicana, mostrando que estamos ouvindo e falando diretamente com as pessoas", explicou. "É um trabalho totalmente digital, com uma equipe específica. Temos um site vinculado à publicação principal, e sempre que o Público identifica material relevante, ele é levado para a edição impressa, ampliando o alcance e impacto das vozes representadas por nós", detalha o jornalista.

A cobertura busca retratar a realidade dos brasileiros em Portugal e oferecer reportagens aprofundadas sobre temas como imigração, trabalho, educação, cultura e política. Por isso, é feita principalmente por jornalistas brasileiros.

"Sabíamos que este espaço teria que ter as mãos de jornalistas que compreendem as nuances da experiência de migrar para Portugal e tudo que envolve este universo", salienta David Pontes, diretor de redação do jornal Público. "Nosso objetivo é não apenas informar, mas também criar um senso de pertencimento e representatividade.Queríamos algo que partisse de dentro, que falasse a mesma língua e vivenciasse os mesmos desafios, e encontramos isso com nossos colegas brasileiros. Eles trazem uma experiência inestimável, agregando novos leitores apaixonados à nossa comunidade."

Reportagens sobre os desafios da imigração

Entre os assuntos mais acessados no Público Brasil, destacam-se matérias sobre regularização da documentação, processos de nacionalidade portuguesa e desafios enfrentados por brasileiros recém-chegados ao país. Segundo o jornalista Jair Rattner, que faz parte da equipe, muitos imigrantes chegam a Portugal sem conhecer plenamente os trâmites burocráticos para a permanência no país.

"Recebemos diariamente mensagens de leitores pedindo mais informações sobre como conseguir a cidadania portuguesa, quais são seus direitos como trabalhadores ou quais as dificuldades de alugar um imóvel sendo estrangeiro", conta Rattner.