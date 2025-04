Le Pen diz se inspirar em Martin Luther King e critica condenação à prisão

Na segunda-feira (31), a Corregedoria de Paris tornou Le Pen inelegível e determinou uma pena de quatro anos de prisão, 100 mil de multa e cinco anos de inelegibilidade pelo desvio de 4,1 milhões de verbas do Parlamento Europeu em benefício do partido. Dificilmente, a líder de extrema direita, três vezes candidata ao Palácio do Eliseu, conseguirá reverter a sentença a tempo de poder concorrer nas próximas eleições presidenciais, em 2027.

"Não foi uma decisão legal, foi uma decisão política", que "não apenas desrespeitou o Estado de direito, mas também o estado de democracia", disse Le Pen. "Não estamos pedindo para estar acima da lei, mas não abaixo da lei. Não somos subcidadãos", ela acrescentou, refutando qualquer "espírito de sedição". Le Pen alegou ser inspirada pelo ativista americano dos direitos civis Martin Luther King. Ela considerou seu julgamento de uma "parcialidade louca".

Destacando sua longa experiência, Le Pen ressaltou que conhecia as vicissitudes da política. "Conheço as feridas, mas não conheço o abandono. Conheço o sofrimento que causam, mas não conheço o desespero. Conheço a indignação, mas não conheço a renúncia", afirmou.

Antes dela, o presidente do RN, Jordan Bardella, havia denunciado a decisão "escandalosa" do tribunal de Paris, que, segundo ele, constituía "um ataque direto à democracia". "Uma provocação", também, baseada em "uma justificação grosseira e militante" dos magistrados, considerou o eurodeputado, apontando a "pressão exercida por certas organizações", em particular o Sindicato dos Magistrados, classificado de esquerda. Bardella disse, no entanto, que não queria "desacreditar todos os juízes".

"Não foi só Marine Le Pen que foi injustamente condenada. Foi a democracia francesa que foi executada por uma simples decisão judicial", ele insistiu, saudando a presença de milhares de apoiadores, porém em número um pouco menor do que os 10.000 militantes que o partido pretendia levar à praça Vauban.

Ativistas do movimento Femen criticam Le Pen

Poucos minutos antes do início dos discursos, três ativistas do movimento Femen foram retiradas do local por agentes de segurança. Com os seios expostos, marca dos protestos da organização feminista criada em 2008 na Ucrânia, elas queriam demonstrar sua oposição a Marine Le Pen.