Macron chega ao Cairo para cúpula com Egito e Jordânia sobre Gaza

O presidente francês, Emmanuel Macron, chegou ao Egito na noite de domingo (6) para uma visita de 48 horas focada principalmente na guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza. Na segunda-feira, o líder francês participará de uma cúpula tripartite com os dirigentes do Egito e da Jordânia, enquanto o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, estará em Washington para conversas com seu principal aliado, o presidente americano Donald Trump.

Após pousar no Cairo, a primeira atividade de Macron foi uma visita noturna privada ao Grande Museu Egípcio, que será inaugurado oficialmente em 3 de julho, mais de duas décadas após o lançamento do projeto. Localizado à sombra das Pirâmides de Gizé, a 18 km da capital egípcia, o novo museu deverá exibir 100.000 objetos históricos, incluindo o famoso tesouro de Tutancâmon.

Na manhã de segunda-feira (7), o líder francês se encontrará com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, antes da cúpula tripartite ao meio-dia, que contará com a presença do Rei Abdullah II, da Jordânia.