Papa Francisco reaparece de surpresa na praça de São Pedro, pela primeira vez após internação

Poucos minutos antes, Francisco "recebeu o sacramento da reconciliação na Basílica de São Pedro, rezou e passou pela Porta Santa", informou o Vaticano, em um comunicado no Telegram.

Como nas semanas anteriores, o bispo de Roma não proferiu a Oração do Senhor do Angelus, publicada em formato escrito. "Rezo pelos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, que nem sempre são ajudados a trabalhar em condições adequadas e que às vezes são até vítimas de ataques. A missão deles não é fácil e deve ser apoiada e respeitada", escreveu Francisco.

O papa também rezou pela paz mundial, mencionando a "martirizada Ucrânia", o Sudão, o Sudão do Sul, a República Democrática do Congo, a Birmânia e o Haiti. Rezou pelo Oriente Médio e Gaza, "onde as pessoas são forçadas a viver em condições inimagináveis, sem abrigo, sem comida, sem água limpa".

"Que as armas se calem e que o diálogo seja retomado; todos os reféns devem ser libertados e a população deve ser ajudada", disse o pontífice.

Na residência Santa Marta, onde vive no Vaticano, o jesuíta argentino é assistido dia e noite por uma equipe médica. Ele não recebe visitantes, mas continua seu trabalho, de acordo com o Vaticano, principalmente por meio da elaboração e assinatura de documentos.