Zelensky critica ausência de resposta de Trump contra recusa de Putin em aceitar trégua na guerra

Avanço russo em Sumy

Em Moscou, o Ministério da Defesa russo disse que interceptou e destruiu 11 drones ucranianos e também anunciou a conquista da localidade de Bassivka na região de Sumy, muito próxima do território russo.

Mais de três anos após a invasão russa no país, Trump pressiona por um cessar-fogo parcial entre Rússia e Ucrânia, mas as exigências do Kremlin aumentam a cada rodada de conversas. Kiev acusa Moscou de atrasar deliberadamente as negociações a fim de explorar sua vantagem na linha de frente e ganhar mais territórios. O exército russo ainda não conseguiu recuperar a totalidade da região de Kursk, invadida por tropas ucranianas em agosto passado, apesar do reforço que recebeu de soldados norte-coreanos.

O chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, disse no domingo que "a linguagem da força é a única que [o presidente russo Vladimir] Putin entende. Todos os nossos parceiros devem mudar para essa linguagem".

Em entrevista à TV, o enviado especial de Putin para assuntos econômicos, Kirill Dmitriev afirmou que americanos e russos poderão fazer novos contatos "na próxima semana".

Apesar das dificuldades para se chegar a uma trégua, Zelensky comemorou os "avanços tangíveis" sobre o possível envio de um contingente europeu para a Ucrânia no caso de um cessar-fogo, após uma visita dos chefes do Estado-Maior dos exércitos francês e britânico a Kiev.