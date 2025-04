Acampamento Terra Livre: indígenas se reúnem em Brasília para defender direitos e criar aliança para COP 30

Entre elas, propostas pela fixação de um marco temporal apresentadas no Congresso e a ideia de se buscar uma solução do meio sobre o formato da demarcação das áreas, defendida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

Foi a pressão de movimentos sociais que fez com que o gabinete de Mendes deixasse de lado a proposta de autorizar a mineração nas reservas indígenas. Segundo Dineva Kayabi, membro da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, chamar os povos originários para esse tipo de discussão é, na verdade, uma tentativa de ceifar-lhes direitos constitucionais.

"A todo momento nos chamam para um diálogo, para que a gente seja ouvido, mas eu sempre digo nas minhas falas que é impossível negociar os nossos direitos, é impossível ter essa mesa de reconciliação, porque não existe discutir uma coisa que já é direito desde 1988. Agora eles têm é que cumprir. Não é mais para ter esse diálogo", disse à RFI.

Para Kayabi, a influência da bancada ruralista tem arrastado o debate do marco temporal, mesmo após a decisão do próprio STF, que afastou a tese, numa importante vitória dos povos originários. "Essa questão do marco temporal é muito preocupante porque visa desfazer o que está na nossa Constituição, que é a nossa bíblia sagrada".

Diante de ameaças que continuam latentes, a antropóloga Simone Eloy, do provo Terena, afirmou à RFI que a luta pela terra é e sempre foi a principal bandeira indígena. "Todos os anos. E sempre foi assim, as reivindicações pela demarcação do nosso território, pelo reconhecimento dos povos originários sobre a terra estão no centro do movimento, porque sem terra a gente não consegue discutir educação, saúde, juventude, economia, cultura, lazer para os povos indígenas."

Eloy afirma que a presença de representantes de grupos de todas as regiões é importante para conscientizar as pessoas sobre seus direitos e unificar o discurso de resistência.