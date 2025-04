"Choque histórico dos mercados": bolsas despencam após ofensiva tarifária de Trump

O país anunciou que aplicará tarifas de 34% sobre as importações dos EUA, que visam "trazer os Estados Unidos de volta ao caminho certo", segundo Ling Ji, vice-ministro do Comércio. Ele garantiu que a China continuará sendo "um terreno seguro" para os investimentos estrangeiros.

De acordo com governo americano, 50 países já haviam entrado em contato com a Casa Branca para negociar as tarifas. Trump vem sendo alvo de várias críticas e membros do governo americano têm buscado defender suas políticas na TV, de acordo com o correspondente da RFI em Atlanta, Edward Maille.

Em entrevista o canal ABC, Kevin Hassett, o principal assessor econômico da Casa Branca, defendeu a política tarifária de Trump, apesar do risco inflacionário. "Se os bens mais baratos fossem a solução e melhorassem a renda e a riqueza dos americanos, então a renda real teria aumentado, mas na verdade caiu, porque os salários caíram", argumentou.

Peter Navarro, conselheiro para o Comércio e a Indústria, disse em entrevista à Fox News que as medidas do presidente vão "devolver" aos EUA de US$ 6 a 7 trilhões em dez anos. "Cada dólar que recebemos das taxas alfandegárias de países estrangeiros que nos roubaram irá diretamente para os americanos, reduzindo os impostos e a dívida pública."

No canal CBS, o secretário de Comércio Howard Lutnick se apresentou como um defensor da reindustrialização dos Estados Unidos. "Esta é uma questão de segurança nacional. Não produzimos mais medicamentos neste país, não fabricamos navios, não temos aço e alumínio suficientes para lutar em uma guerra."

Resposta coordenada da China e da UE?

Os ministros das Relações Exteriores europeus reúnem-se nesta segunda-feira em Bruxelas para discutir as relações comerciais entre a UE e os Estados Unidos e entre a UE e a China, e como eles vão lidar com as novas tarifas. O vice-ministro do Comércio chinês, Ling Ji, já deu a entender que espera uma "maior cooperação entre Pequim e Bruxelas". Segundo ele, a China não descarta uma "resposta coordenada às novas tarifas dos EUA".