Entidade palestina e Alemanha defendem investigação após Israel admitir "erro" na morte de paramédicos em Gaza

O caso provocou uma onda de indignação de agências da ONU, ONGs internacionais de defesa dos direitos humanos e governos.

Alemanha pede investigação após morte de socorristas

O governo alemão defendeu nesta segunda-feira uma investigação urgente sobre as denúncias.

"Há perguntas importantes sobre as ações do Exército israelense", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Christian Wagner, depois que novas imagens sobre o incidente vieram à tona. "Uma investigação e a responsabilização dos perpetradores são urgentemente necessárias", acrescentou.

No vídeo encontrado no celular do socorrista morto, identificado como Rifaat Radwan, é possível ouvir as vozes de dois médicos. "O veículo, o veículo", diz um deles. "Parece um acidente", pontua outro.

A filmagem, com seis minutos e 42 segundos de duração, captura um caminhão de bombeiros vermelho e ambulâncias circulando à noite. Os veículos param um ao lado do outro na beira da estrada e dois homens, devidamente vestidos com uniformes de socorristas, saem dos carros. Momentos depois, há um intenso tiroteio e a tela fica preta.