Estudos mostram que principais rios europeus estão tomados por microplásticos

"Os microplásticos são menores que um grão de arroz", explica Alexandra Ter Halle, cientista do CNRS em Toulouse, no sul da França, que realizou as análises. As partículas do material, lembra, têm menos de 5 milímetros e as menores são invisíveis a olho nu.

Elas podem ser fibras têxteis sintéticas de lavagem, ou que "voam" dos pneus dos carros ou das tampas de uma garrafa, por exemplo, quando elas são abertas. Segundo os cientistas, a poluição observada equivale, em média, a "três microplásticos por metro cúbico de água" nos rios estudados.

O volume é preocupante, apesar de ser bem inferior aos 40 microplásticos por m³ detectados nos 10 rios mais poluídos do mundo: Rio Amarelo, Yangtzé, Mekong, Ganges, Nilo, Níger, Hindus, Amur, Pearl e Hai He. Eles irrigam os países que produzem mais plástico ou que processam mais resíduos.

Mas, levando em consideração os volumes vendidos, "em Valence e no Ródano, temos um fluxo de 1.000 metros cúbicos por segundo, o que significa que temos 3.000 partículas de plástico a cada segundo", diz Jean-François Ghiglione. No Sena, em Paris, são 900 por segundo.

Os cientistas detectaram uma "novidade" que os "surpreendeu", graças a um avanço nos métodos de análise desenvolvidos durante o estudo: "a massa de pequenos microplásticos, aqueles que não podemos ver a olho nu, é maior do que a daqueles que vemos", observa Ghiglione.

No entanto, "grandes microplásticos flutuam e são retirados da superfície, enquanto os invisíveis se distribuem por todo o volume d'água e são ingeridos por muitos animais e organismos".