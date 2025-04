França, Egito e Jordânia defendem governança palestina em Gaza em telefonema com Trump

O presidente francês, Emmanuel Macron, foi recebido pelo líder egípcio Abdel Fattah al-Sissi no palácio presidencial no Cairo nesta segunda-feira (7), no primeiro evento oficial de sua visita de Estado ao Egito. O encontro, que também contou com a participação do rei Abdullah II da Jordânia, tinha como tema principal o plano árabe para a reconstrução de Gaza. Em um telefonema conjunto para Donald Trump, os três líderes declararam que Gaza deve ser governada exclusivamente pela Autoridade Palestina.

Com informações de Valérie Gas, enviada especial da RFI ao Cairo, e agências

Foi ao som de tiros de canhão que Emmanuel Macron foi saudado ao chegar no palácio presidencial no Cairo, onde foi recebido pelo presidente Abdel Fatah al-Sissi para passar em revista as tropas, um dia após um jantar privado entre os dois líderes. A agenda desta segunda-feira começou com uma primeira reunião bilateral, que depois foi estendida ao rei Abdullah II da Jordânia para uma cúpula trilateral. Na pauta estava uma discussão sobre o plano de reconstrução de Gaza apresentado pelo Egito e apoiado pela Liga Árabe, que a comitiva de Macron acredita representar uma "boa base para discussão".