Sensores russos que tentaram espionar submarinos nucleares britânicos atestam guerra hídrida na Europa

O corredor do Canal da Mancha e do Mar do Norte também registra quase 20% do tráfego marítimo global, com portos como Roterdã, Antuérpia e Hamburgo entre os mais importantes do mundo. A Rússia acessa o Reino Unido pelo Mar Báltico, a partir de São Petersburgo, ou pelo Ártico, ao longo da costa norueguesa.

De acordo com uma investigação realizada no ano passado na Holanda, recorda o site FranceInfo, cerca de 170 navios comerciais russos estão envolvidos nessas operações de espionagem.

Eventos suspeitos se multiplicam

Em janeiro, um navio pertencente à agência russa de pesquisa subaquática, o Yantar, foi avistado pela defesa britânica navegando em suas águas. Oficialmente, esta agência sob a autoridade do Ministério da Defesa da Rússia, realiza pesquisas oceanográficas, mas os países europeus suspeitam que ela esteja por trás de amplas operações de espionagem e até de sabotagem.

As explosões suspeitas ocorridas nos gasodutos Nord Stream em setembro de 2022 alertaram a inteligência europeia a respeito da intensificação da guerra híbrida de Moscou. Na época, a invasão russa na Ucrânia iniciada pelo presidente russo, Vladimir Putin, era recente - a guerra começou em 24 de fevereiro daquele ano - e foi acompanhada de sanções ocidentais contra os interesses do Kremlin.

Desde então, dezenas de investigações sobre operações semelhantes no Mar do Norte e no Mar Báltico foram abertas, diante de indícios de sabotagem. Essas investigações também buscam esclarecer as atividades e movimentações de uma frota "fantasma" russa, composta por cerca de 800 navios não listados em registros oficiais de navegação, mas suspeitos de serem usados ??por Moscou para continuar a transportar gás ou petróleo russo enquanto driblam as sanções ocidentais. Esses navios também são suspeitos de realizar missões de reconhecimento ou sabotagem.