Trump ameaça Pequim com tarifas adicionais que podem totalizar 104% nas exportações chinesas para os EUA

As tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses chegarão a um total de 104% se Pequim persistir em responder à ofensiva alfandegária de Donald Trump, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (7).

Os produtos chineses estarão sujeitos a uma tarifa adicional de 104% ao entrar nos Estados Unidos, se Trump concretizar sua última ameaça a Pequim, um aumento de 50%, considerando o total acumulado de tarifas anunciadas desde que ele que voltou ao poder, em janeiro.

Em 2 de abril, o chefe da Casa Branca anunciou um aumento de tarifas generalizado sobre as importações de mais de 50 países. A China foi informada de que suas exportações para os EUA seriam taxadas em 34% adicionais, além dos aumentos divulgados anteriormente por Washington, o que fez com que Pequim revidasse na sexta-feira (4), com uma retaliação recíproca de 34% sobre os produtos norte-americanos a partir e 10 de abril.