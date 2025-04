'A bola está no campo da América': Irã pode aceitar acordo se EUA retirarem sanções

Enquanto os Estados Unidos e a República Islâmica do Irã não mantêm relações diplomáticas desde 1980 e Donald Trump retirou seu país do acordo nuclear iraniano negociado por Barack Obama em seu primeiro mandato, o presidente norte-americano afirma, no entanto, que seu país está em discussões diretas com o Irã. O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, afirmou nesta terça-feira (8) que um acordo poderia ser alcançado com os EUA, caso tivessem a "vontade necessária".

"Estamos tendo discussões diretas com o Irã. Elas começaram e continuarão no sábado (12) com uma grande reunião, e veremos o que acontecerá. Eu acho que todos concordarão que alcançar um acordo seria preferível à alternativa óbvia. E essa alternativa óbvia não é o que eu quero, nem o que Israel quer, se puder evitar. Vamos ver se conseguimos evitar isso", disse Donald Trump, que também afirmou que o Irã estará em "grande perigo" se as discussões não resultarem em um acordo.