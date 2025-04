Fotógrafa brasileira publica livro com fotografias feitas por imigrantes em Paris

Andrea Eichenberger, que mora na França há mais de 20 anos, se inspirou no escritor francês, ou melhor, parisiense, Georges Perec, para desenvolver esse projeto.

"A gente se inspira no que Georges Perec chamava de 'l'Infra-ordinaire', aquelas coisas da vida cotidiana que a gente não olha", resumindo, as coisas banais que não prestamos mais atenção. Seguindo o exemplo do Perec, que parava em um ponto da cidade e o descrevia à exaustão, Andrea Eichenberger propõe fazer essa descrição com a fotografia. "Também é ocasião de desenvolver um trabalho de aprendizado da fotografia, porque as pessoas vão fotografar, a gente vai analisar junto essas imagens, vai ver o que funcionou, o que não funcionou", conta.

Percursos de imigrantes africanos

No segundo volume da série "Percursos", publicado no final do ano, Andreia Eichenberger foca em um único endereço do 11° Distrito de Paris: a habitação social "Les Sources", que acolhe principalmente imigrantes.

O livro revela o percurso de 10 residentes do local, todos vindos de países africanos. O dispositivo é quase o mesmo da primeira etapa. Os participantes do Les Sources receberam uma câmera compacta analógica e foram convidados a fotografar cenas de sua vida cotidiana, mas receberam uma formação quase individual.

O alojamento social é um local provisório, onde as pessoas têm o direito de ficar no máximo três anos. "Nesses 3 anos, elas têm que tirar documentos, encontrar uma moradia, um trabalho fixo. Elas têm preocupações existenciais que são muito mais importantes do que um ateliê de fotografia e acabei fazendo esse projeto individualmente, encontrando as pessoas uma por uma nas casas delas", lembra. Ela acha que isso, e o fato de ser também imigrante, acabou criando uma maior proximidade com os participantes do projeto.