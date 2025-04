'Não é um projeto imobiliário': Macron apela a uma rápida retomada da ajuda humanitária em Gaza

Em 23 de março, 15 pessoas foram mortas por tiros israelenses contra ambulâncias em Rafah, ponto de passagem entre o Egito e Gaza, a 50 km de al-Arich, segundo a ONU e o Crescente Vermelho palestino. O incidente gerou um protesto internacional, e o chefe do exército israelense ordenou, na segunda-feira, uma "investigação mais profunda".

"Não é um projeto imobiliário"

"A proteção dos civis e do pessoal humanitário, bem como o pleno acesso da ajuda humanitária, são obrigações sob o direito internacional e o direito internacional humanitário e devem ser respeitadas", já haviam afirmado na segunda-feira, no Cairo, os presidentes Macron e al-Sissi, juntamente com o rei Abdallah II da Jordânia, em uma declaração conjunta.

Eles também "pediram um retorno imediato ao cessar-fogo para que os palestinos sejam protegidos e recebam ajuda humanitária em quantidade e o mais rápido possível."

Uma mensagem repetida ao vivo para Donald Trump em uma chamada telefônica a quatro, pouco antes do presidente norte-americano receber o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.

Desde outubro de 2023, mais de 330 trabalhadores humanitários, a maioria pertencente à UNRWA, a agência das Nações Unidas para refugiados palestinos, foram mortos na Faixa de Gaza, segundo dados da ONU de novembro.