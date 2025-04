ONG francesa participa da distribuição de alimentos em Gaza, apesar de bloqueio imposto por Israel

Diante da impossibilidade de levar ajuda humanitária até a Faixa de Gaza, bloqueada por Israel, uma ONG francesa tenta como pode contribuir com a população local. Há 40 dias nenhum caminhão pode entrar no enclave palestino.

Rami Al Meghari e Sami Boukhelifa, correspondentes da RFI em Gaza e Jerusalém, e agências

A comunidade internacional alerta há dias sobre a situação na Faixa de Gaza. Em uma declaração conjunta, os diretores do Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, Tom Fletcher; da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus; do Unicef, Catherine Russell; e do Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, pediram ao mundo na segunda-feira (7) que "aja urgentemente para salvar os palestinos de Gaza", onde a população se encontra "encurralada, bombardeada e faminta, enquanto alimentos, remédios, combustível e abrigos se acumulam nas passagens fronteiriças e a entrada de equipamentos vitais é interrompida", após mais de um mês de bloqueio imposto por Israel.