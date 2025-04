Preço do café afeta popularidade de Lula, diz jornal francês

O jornal francês Le Figaro desta terça-feira (8) aponta para o descontentamento dos brasileiros com o aumento de 40% no valor do café desde o ano passado. Segundo o diário, os consumidores ignoram que a situação ocorre por causa das mudanças climáticas e culpam o governo do presidente Lula.

A correspondente do Le Figaro no Rio de Janeiro, Eléonore Hughes, abre a matéria explicando aos leitores que "no Brasil, o cafezinho é uma verdadeira instituição". Uma prova disso é que os brasileiros chamam a primeira refeição do dia literalmente de "café da manhã" em vez de "desjejum", como em francês e outras línguas latinas. Além disso, reitera a jornalista, em refeitórios e escritórios de norte a sul do Brasil, sempre tem uma garrafa térmica à disposição com café fresco. No entanto, esse hábito está mudando porque a alta de preço da bebida pesa e muito no bolso dos brasileiros, relata a jornalista.

O principal motivo da disparada no preço do café são as mudanças climáticas. Porém, muita gente tem apontado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um dos responsáveis pela situação, aponta a reportagem. "A população culpa o governo de Lula que, durante a campanha presidencial de 2022, fez da redução dos preços dos alimentos básicos - como o café - uma de suas principais promessas", diz a matéria.