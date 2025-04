Quem é a chefe do 'Gabinete da Fé', que agregou latinos nos EUA e prometeu 'inferno' a quem não votasse em Trump

Também foi ela quem, na véspera da eleição presidencial de 2020, orou pela vitória do candidato republicano, em um sermão inflamado com toques de hip-hop, que rapidamente se tornou um meme na internet, e prometeu o inferno para aqueles que não votassem nele.

Paula White-Cain, de 58 anos, é uma das televangelistas mais influentes do país. Depois de 20 anos à frente de sua "megaigreja" na Flórida, seguindo a mais pura tradição carismática, ela conta hoje com cerca de cinco milhões de seguidores nas redes sociais e uma fortuna que provavelmente acompanha esse número.

Ela também é uma das mais polêmicas. Seus críticos a acusam, entre outras coisas, de práticas religiosas consideradas heréticas ou até mesmo de charlatanismo.

Isso porque Paula White-Cain defende o "Evangelho da Prosperidade", uma ideia que afirma que a riqueza é uma dádiva divina, alcançada através das doações feitas ao ministério pastoral.

"Sete bênçãos sobrenaturais"

"Enquanto os cristãos tradicionais costumam doar dinheiro para ajudar os desfavorecidos e manter suas igrejas, aqueles que seguem o Evangelho da Prosperidade doam para a casa do pastor e, em casos extremos, para seu jato particular", escreveu o colunista do The New York Times, David French.