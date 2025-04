Suposta captura de 2 soldados chineses na Ucrânia coloca em xeque neutralidade de Pequim

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou, nesta terça-feira (8), a captura de dois cidadãos chineses que lutavam junto ao exército russo na Ucrânia, pedindo uma "reação" dos países ocidentais diante da "implicação" da China no conflito. Se essa presença for confirmada, a China se tornaria o segundo país a participar diretamente da agressão russa ao enviar soldados, após o envio de tropas norte-coreanas por Pyongyang no fim de 2024.

Com informações de Emmanuelle Chaze, correspondente da RFI em Kiev, e agências

Esta é a primeira vez que a Ucrânia afirma ter encontrado cidadãos chineses envolvidos diretamente nas hostilidades desde o início da invasão russa, há três anos. O chefe da diplomacia ucraniana, Andriï Sybiga, declarou no X (antigo Twitter) que convocou o encarregado de negócios chinês em Kiev para "exigir explicações".