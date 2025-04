Troca de farpas marca nova escalada na guerra comercial entre China e EUA

Nos Estados Unidos, o governo mantém o tom firme. Em audiência no Senado na manhã desta terça-feira, o representante de comércio americano, Jamieson Greer, defendeu a estratégia do presidente Trump. Segundo ele, as tarifas têm surtido efeito, já que diversos países estão buscando renegociar seus acordos comerciais com Washington.

Mesmo com sinais de recuperação nos mercados após dias de forte instabilidade, o temor de uma recessão global ainda preocupa analistas. Questionado na Casa Branca se as tarifas poderiam empurrar outros países para mais perto da China, Trump foi direto: "Não estou preocupado", respondeu. E completou: "Eles não querem estar nas mãos dos chineses."