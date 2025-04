Alemanha: Friedrich Merz revela acordo de coalizão de governo entre conservadores e sociais-democratas

No contrato de coalizão de 140 páginas, os signatários destacam "os desafios históricos" que a Alemanha enfrenta.

"A política dos próximos anos determinará em grande parte se continuaremos a viver em uma Alemanha livre, segura, justa e próspera", diz o documento.

Em uma pesquisa publicada nesta quarta-feira pelo instituto Ipsos, a AfD agora lidera as intenções de voto com 25%, quase cinco pontos a mais do que o recorde alcançado nas legislativas, enquanto os conservadores caem para 24%.

Merz promete, em especial, uma "nova direção na política migratória", afirmando que pretende acabar com a imigração irregular e suspender o reagrupamento familiar.

A conclusão das negociações deve tranquilizar os outros países europeus, ansiosos para ver a Alemanha com um novo capitão. "A Europa pode contar com a Alemanha", garantiu Friedrich Merz nesta quarta-feira.

Reviravolta orçamentária

De acordo com informações da imprensa, os cargos de ministros das Relações Exteriores e da Economia deverão ser assumidos pelos conservadores, enquanto o SPD ficaria com as pastas das Finanças e da Defesa, com a manutenção de Boris Pistorius como ministro da Defesa.