China promete "medidas firmes e contundentes" contra as novas tarifas de Trump

A China declarou nesta quarta-feira (9) que irá continuar a tomar medidas "firmes e contundentes" para proteger seus direitos e interesses legítimos, após a entrada em vigor das novas taxas de importação impostas pelos Estados Unidos. As tarifas adicionais do governo de Donald Trump sobre os produtos importados de 60 países entraram em vigor à meia-noite pelo horário de Brasília, causando novas perdas às bolsas de valores mundiais.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês reafirmou em Pequim "o direito inalienável e legítimo do povo chinês ao desenvolvimento".

Trump ainda indicou tarifas adicionais de 10% no caso do Brasil, 25% para México, Canadá e Coreia do Sul, 20% para a União Europeia, e 104% para a China, depois de Pequim responder a uma escalada anterior, impondo 34% de sobretaxa aos produtos importados dos Estados Unidos, a partir de quinta-feira (10).