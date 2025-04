Em plena guerra comercial de Trump, Argentina e FMI chegam a acordo técnico para um novo empréstimo

Desembolso inicial e esquema cambial

O governo argentino quer que os 20 bilhões de dólares sejam de livre disponibilidade para intervir no mercado de câmbio. Porém, o FMI não quer financiar a fuga de capitais do país promovida pela política do governo Milei que desvaloriza mensalmente a moeda numa taxa mensal (1%) bem inferior à inflação (2,4%), permitindo que investidores de curto prazo tenham alta rentabilidade em pesos, artificialmente valorizados perante o dólar.

O novo acordo com o FMI pressupõe uma alteração do esquema cambial que poderá passar dessa desvalorização administrada a um sistema de bandas cambiais, com pisos e tetos para a flutuação do peso perante o dólar, ou a uma flutuação da moeda argentina, controlada por intervenções do Banco Central

O montante do desembolso inicial e a velocidade dos demais desembolsos do empréstimo também permitiriam ao governo argentino diminuir ou mesmo eliminar os rígidos controles de câmbio e as restrições ao movimento de capitais, embora essas barreiras estejam servindo, neste momento, para impedir uma desvalorização do peso argentino como consequência da política protecionista da administração Trump.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, considera razoável que a Argentina receba um desembolso inicial de 40% do empréstimo (equivalentes a 8 bilhões de dólares), enquanto o governo argentino quer uma cifra superior aos 10 bilhões de dólares.

Risco de desvalorização

Os agentes econômicos consideram que os 20 bilhões de dólares do empréstimo total do FMI sejam insuficientes para eliminar as restrições cambiais e para manter a valorização artificial do peso argentino, prevendo, por isso, uma inevitável desvalorização da moeda argentina que o governo nega.