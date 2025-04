Ícone mundial do merengue está entre os quase 100 mortos no desabamento de boate na República Dominicana

"Há pessoas no hospital que não foram identificadas, estamos indo para lá", afirmou Mayelin Zapata, preparando-se para deixar o local em sua moto para procurar a irmã. "Eu sei que ela está bem, tenho fé", completou.

Reportagens da imprensa local estimam que entre 500 e 1.000 pessoas estavam na Jet Set, uma popular casa noturna frequentada por celebridades. As autoridades não divulgaram o número de pessoas desaparecidas.

Dezenas de pessoas se reuniram do lado de fora dos hospitais, do necrotério e da boate em busca de notícias de seus entes queridos. Um deles mostrou a foto de uma pessoa desaparecida.

Há "98 mortos", segundo um balanço ainda provisório, disse Juan Manuel Mendez, diretor do centro de operações de emergência, sem dar detalhes sobre as nacionalidades das vítimas. Ele garantiu que as equipes de resgate trabalharão enquanto houver desaparecidos e reiterou os apelos para que a população doe sangue para os mais de 150 feridos.

Este é um dos piores desastres da história recente da República Dominicana. Há dois anos, o país caribenho foi marcado por uma explosão em San Cristóbal, nos arredores de Santo Domingo, que deixou 38 mortos. Em 2005, um incêndio em uma prisão em Higuey (leste) resultou na morte de 136 detentos.

Estrela da música caribenha entre as vítimas fatais

Em um vídeo postado nas redes sociais, o teto pode ser visto desabando enquanto o cantor Rubby Pérez estava no palco. A filha do artista, Zulinka Perez, chegou a anunciar ontem que o pai estava vivo, sob os escombros. Porém, houve a confirmação de que ele está entre os que morreram no desabamento.