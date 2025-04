Líderes da Celac se reúnem em Honduras para discutir meios de diminuir a dependência dos EUA

Este tem sido um movimento quase natural desde a posse do presidente Donald Trump em 20 de janeiro deste ano. A preocupação com o que está por vir tem servido de impulso aos mecanismos de integração. Os próprios países da região também têm se interessado em buscar mais parceiros confiáveis. Muitos deles têm forte dependência da economia americana.

O tarifaço de Donald Trump, que atingiu a todos, deve ser incluído em discursos de líderes, mas estará dificilmente refletido na declaração final ada cúpula, dada a posição diferenciada dos países para tratar do tema.

De acordo com a Secretária de América Latina e Caribe, embaixadora Gisela Padovan, os 33 países que compõem a Celac têm 22 milhões de quilômetros quadrados, ou cinco vezes o tamanho da União Europeia (UE), e 670 milhões de pessoas, ou duas vezes a população dos Estados Unidos. Tudo isso com 35% dos recursos hídricos continentais e a capacidade de alimentar três vezes a sua população. Ou seja, é um imenso mercado com enorme potencial.

Articulação para reforçar a presença da região na ONU

Uma das prioridades do presidente Lula será a de tentar convencer a todos de lançar uma candidatura única para o próximo secretário-geral da ONU.

A ideia, que será submetida aos líderes por meio de uma declaração em separado, é lançar um único nome ? de preferência de uma mulher ? para aumentar as chances de emplacar um substituto para o português António Guterres, que fica no cargo até dezembro do próximo ano. A ONU nunca teve uma secretária-geral.