Pequim nega presença de soldados ao lado de russos; mercenários chineses contam sua rotina em rede social

Se a presença de mercenários chineses ao lado dos russos for confirmada, a China se tornaria o segundo país a participar diretamente da agressão russa ao enviar soldados, após o envio de tropas norte-coreanas por Pyongyang no fim de 2024.

Acusações "infundadas"

Pequim rebateu nesta quarta-feira as acusações "infundadas" de Kiev de que "muitos outros" cidadãos chineses estão lutando com as forças russas contra a Ucrânia.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, disse que "a China está verificando essa questão com a Ucrânia". Em uma coletiva de imprensa, ele enfatizou que "o governo chinês sempre pediu a seus cidadãos que ficassem longe de áreas de conflito armado, que evitassem o envolvimento em conflitos armados de qualquer forma e, em particular, evitassem tomar parte de operações militares em qualquer lugar".

O Kremlin se recusou a comentar o anúncio. "Não posso comentar esse assunto", disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitry Peskov, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Na terça-feira, os Estados Unidos declararam estar alarmados com a captura de dois cidadãos chineses que supostamente estavam lutando com tropas russas.