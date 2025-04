Quem é Peter Navarro, o economista que inspirou Donald Trump a aplicar o pacote de impostos

Filho de um músico, vindo de uma família humilde e criado pela mãe na Flórida, Peter Navarro começou sua carreira com as cores do Partido Democrata. Ele até se candidatou, sem sucesso, à prefeitura de San Diego em 1992, antes de falhar em se eleger para outras quatro funções públicas na cidade californiana. Neoliberal ferrenho, ele defendeu o livre comércio e a globalização por muitos anos diante de seus estudantes, e até foi um militante ecológico durante as administrações Reagan e Clinton.

No entanto, aos poucos ele mudou suas opiniões. Apelidado de "czar das Tarifas Alfandegárias", o economista se tornou agora o cérebro por trás da guerra comercial, que não se limita mais à China, assumindo uma dimensão global. Aquele que Donald Trump não hesita em chamar de "Meu Pete", convenceu o presidente a implementar a política econômica de tarifas alfandegárias que defende em "Death by China", o livro que o aproximou do bilionário há mais de dez anos.

Controvérsia em torno de seu livro

O livro, no entanto, tem sido alvo de controvérsias nos últimos dias, desde que o canal pró-democratas MSNBC analisou em um programa as origens do plano econômico de Donald Trump. Num trecho, que viralizou, a jornalista Rachel Maddow explica que, em "Death by China" e em outras obras, Peter Navarro regularmente se baseia nos trabalhos de um tal Ron Vara para justificar suas teses contra a China. Após verificação, descobriu-se que Ron Vara não existe, sendo, na verdade, um pseudônimo criado por Peter Navarro, um anagrama inventado por ele próprio, que usava como um "dispositivo fantasioso".

Uma confissão preocupante para muitos observadores, que agora se perguntam se toda essa política econômica não seria, na verdade, baseada apenas em fumaça. Os primeiros pontos de atrito surgiram com Elon Musk nos últimos dias. O homem mais rico do mundo criticou publicamente a política comercial americana e atacou diretamente Peter Navarro

Troca de afagos

"Um doutorado em economia de Harvard não é nada bom", escreveu Musk em um post, apagado depois, insinuando que isso teria feito o cérebro de Navarro encolher. Uma crítica à qual o economista rapidamente respondeu, argumentando que Musk não passava de "um montador de carros", que só estava "protegendo seus próprios interesses como qualquer empresário faria". O dono da Tesla retrucou, chamando Navarro de "um verdadeiro idiota" e "mais burro que um monte de tijolos".