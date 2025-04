Trump anuncia 'pausa' de 90 dias em seu tarifaço, mas sobe para 125% os impostos de produtos chineses

O anúncio de Trump é feito após uma verdadeira queda de braço entre Washington e Pequim nas últimas horas, com trocas de farpas de ambos os lados e anúncios seguidos de aumentos de tarifas. Em sua declaração oficial mais recente, a China havia respondido ao tarifaço de Trump impondo 84% de taxas sobre produtos americanos importados. A medida foi tomada por Pequim depois que os Estados Unidos impuseram novas tarifas a quase 60 países e, para os produtos chineses, a medida representa uma taxa acumulada de 104%.

A pausa anunciada por Trump teve um impacto imediato no mercado financeiro, febril desde que a escalada de tarifas vem sendo revelada aos poucos pelo presidente norte-americano. A Bolsa de Valores de Nova York disparou: o índice Dow Jones subiu 5,61%, o Nasdaq 7,44% e o S&P 500 6,22%.

Os preços do petróleo, que vinham enfrentando dificuldades no início da sessão, também aumentaram. Por volta das 14h30 pelo horário de Brasília, o preço do barril de petróleo bruto Brent do Mar do Norte subia 0,97%, sendo cotado a US$ 63,43, depois de ter caído mais de 5% durante a sessão e atingir brevemente seu nível mais baixo desde fevereiro de 2021. Seu equivalente nos EUA, o West Texas Intermediate, ganhou 1,17%, para 60,28 dólares, depois de também cair mais de 5%.

(Com AFP)