"A guerra comercial fará apenas perdedores", diz presidente do BC francês sobre tarifaço de Trump

América ficaria isolada

Outro ponto a destacar, segundo ele, seria o fim da liderança americana, o isolacionismo econômico, além de um forte abalo nos valores defendidos pela maior potência democrática, sendo que os maiores perdedores, acredita, serão os EUA. Ainda que a guerra comercial deva prejudicar o crescimento do PIB europeu, o presidente do Banco Central acredita que o impacto será menor para economia francesa, que não deverá escapar de uma recessão. Galhau também destacou a solidez dos bancos franceses que poderão absorver o choque das bolsas de valores mundiais.

O jornal Libération destaca a reação de Pequim, em aumentar a cobrança de taxas dos produtos americanos para 84% a contar desta quinta-feira. Pequim também decidiu tentar uma ação na justiça junto a Organização Mundial do Comércio (OMC).

As exportações chinesas podem cair de 5% este ano, segundo estimações do mercado, enquanto o crescimento chinês poderá se limitar a 4,2%, abaixo dos objetivos oficiais. Confrontadas com a baixa do consumo interno, as empresas chinesas podem ter dificuldades para escoar a sua produção, fazendo com que Pequim se volte possivelmente para o mercado europeu.