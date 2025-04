Entenda por que Donald Trump mudou de ideia novamente sobre tarifas de importação

O mercado de títulos, grosso modo, é onde os Estados se financiam, principalmente por meio de títulos do Tesouro. O problema é que os títulos do Tesouro americano, antes considerados valores refúgio, sofreram uma alta expressiva nas taxas nos últimos dias. Isso fez parecer que os Estados Unidos perderam credibilidade junto aos investidores, o que representa um risco para a maior economia do mundo.

Impactos concretos na economia americana

Embora Trump e sua equipe neguem, é claro que houve pânico a bordo. A instabilidade nos títulos do Tesouro, que são considerados um dos investimentos mais seguros do mundo, bagunçou toda a situação. A consequência imediata para o governo americano é que, se ele precisar pedir empréstimos, o custo do crédito aumentará.

Isso é uma péssima notícia para um país cuja dívida federal já é estimada em US$ 36 trilhões. Isso pode levar a um aumento nas taxas de juros, o que seria um desastre para Trump, pois, a longo prazo, isso poderia contribuir para uma desaceleração econômica nos Estados Unidos. Além da dívida, esse aumento nas taxas afetaria outros setores da economia, como o mercado imobiliário.

Foi justamente isso que levou Trump a mudar de postura. Ele mesmo explicou: "É preciso saber ser flexível" para que os mercados sigam suas medidas. E, aparentemente, ele seguiu seu próprio conselho.