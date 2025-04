Guerra híbrida: China proíbe filmes de Hollywood em resposta a tarifas dos EUA

A China anunciou nesta quinta-feira (10) a imposição imediata de restrições à entrada de filmes de Hollywood no país. A decisão foi tomada em resposta ao aumento das tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos chineses, que agora chegam a 125%.

A Administração Nacional de Cinema da China, responsável por autorizar anualmente um número limitado de produções norte-americanas, afirmou que o aumento das tarifas determinado por Donald Trump agravará ainda mais a queda na demanda por filmes dos Estados Unidos no mercado chinês.

"Vamos seguir as regras do mercado, respeitar as preferências do público e reduzir a quantidade de filmes norte-americanos que entram no país", informou a agência em comunicado publicado em seu site oficial.