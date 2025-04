"O Saci", de Monteiro Lobato, é publicado pela primeira vez na França

Recentemente a obra de Monteiro Lobato, está envolvida em grande polêmica devido a expressões e elementos que reforçam estereótipos raciais no Brasil. O racismo na obra de Lobato foi até parar no Supremo Tribunal Federal. Alguns tradutores optam por suprimir as passagens polêmicas, outros por fazer notas de pé de página contextualizando os trechos.

Mathieu Dosse defende que em "O Saci", ao contrário de outros livros do autor, não tem frases que "podem chocar" ou que sejam "estranhas para nosso olhar de hoje em dia". Ele garante que, ao traduzir, não precisou suprimir nenhuma frase, apenas mudou um pouquinho algumas palavras. "Quando ele (Lobato) lembra, sempre falando da tia Anastácia, a negra, por exemplo, você não precisa falar em francês 'la noire'. Não é necessário, e não é uma questão de censurar o autor. É simplesmente que em francês não se fala assim. Quando ele bota a negra fez isso, eu posso falar a velha senhora ou voltar a usar tia Anastácia", argumenta.

No final do livro, Dosse contextualizou em um posfácio para um público francês, o universo do Monteiro Lobato, de uma família branca, com dois servidores negros. "A gente que é brasileiro sabe que tem uma questão forte do Brasil (racismo), ainda importante, mas esse livro do Saci não contém nada que me pareça problemático", ressalva.

Tradução de "Puro" de Nara Vidal

No Salão do Livro de Paris, além de "O Saci", Mathieu Dosse também estará lançando a tradução de um outro livro "Puro" de Nara Vidal, publicado na França pela La Place. O romance, vencedor do prêmio APCA em 2024, aborda justamente o racismo no Brasil.

"É engraçado porque são 2 livros que que tem essa questão racial. O 'Puro', da Nara Vidal, só fala disso. É um livro extraordinário", salienta. O livro se passa nos anos 1930 no interior de Minas Gerais. Ele conta a história de três senhoras, irmãs, que moram em um casarão, e de meninos de rua negros que desaparecem. "É uma história terrível. É um pouco fantástico, quase no limite da realidade, que denuncia o racismo e até o eugenismo brasileiro, inclusive com documentos oficiais que ela põe nas primeiras páginas do livro", descreve.