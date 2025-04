Presidente da COP30 em Belém reconhece "crise de confiança" na agenda climática e faz mea culpa

Apesar do contexto internacional desfavorável, com guerras em curso, o multilateralismo em crise e a saída do maior emissor histórico de gases de efeito estufa, os Estados Unidos, da mesa de negociações, Corrêa do Lago descarta a hipótese de a COP de Belém terminar em retrocessos. "O que já foi assinado deve ser realizado, deve ser implementado", frisou.

O Brasil presidirá a conferência sob o telhado de vidro dos planos de aumentar da produção de petróleo nas próximas décadas - apesar de os 196 países membros da Convenção do Clima terem concordado, em 2023, em "se afastar" dos combustíveis fósseis, as maiores responsáveis pelo aquecimento anormal do planeta. "Não há nenhuma dúvida de que as energias fosseis são o principal problema que nós devemos enfrentar", afirmou o embaixador. "Algumas coisas nós podemos estar fazendo errado, mas nós estamos fazendo muitíssimas coisas certas. Eu acredito que sim, há uma capacidade do Brasil de mostrar o rumo para a maioria dos outros países", alegou.

Leia abaixo os principais trechos da entrevista, realizada por videoconferência nesta terça-feira (8).

RFI: 2025 marca os dez anos do Acordo de Paris. Desde o começo, a expectativa era muito alta para essa COP 30, sobre a ambição climática que a gente vai conseguir chegar. Mas o contexto atual é muito desfavorável, com uma escalada de guerras e do discurso negacionista, retrocessos evidentes na agenda ambiental em diversos países. Uma sombra de Copenhague paira sobre Belém?

André Corrêa do Lago: A gente não pode analisar as circunstâncias, que são muito diferentes. Eu acho que Copenhague foi um caso muito especial e as circunstâncias internacionais, em princípio, eram até favoráveis em 2009. Eu acredito que nós estamos tendo hoje uma certa tendência a um retrocesso, mas nós temos que analisar por que desse retrocesso.

Quando você tem uma preocupação com guerras ou com eleições, todos esses elementos são extremamente importantes na política e nós podemos até entender, mas a realidade é que isso está comprovando que a mudança do clima ainda não adquiriu a dimensão, que deveria ser natural, de que ela está por cima de todos esses elementos. Você não pode escolher ou guerra, ou crise ou mudança do clima. A mudança do clima está aí e vai continuar, portanto a gente não pode tapar o sol com a peneira e não ver que as circunstâncias estão cada vez mais graves.