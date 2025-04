"Recompensa ao terrorismo": Israel critica intenção de Macron de reconhecer estado palestino

Jean-Luc Mélenchon, líder do partido da esquerda radical A França Insubmissa (LFI), que historicamente apoia a causa palestina, celebrou a mudança de postura. Ele afirmou que, um ano e meio após as primeiras propostas da esquerda, "finalmente compreendem que só há saída através da política".

Já setores mais conservadores reagiram com desconfiança. Para Sébastien Chenu, porta-voz do partido de extrema direita Reunião Nacional, o reconhecimento seria precipitado, já que, segundo ele, o Estado palestino hoje estaria sob forte influência do Hamas.

O presidente do Senado, Gérard Larcher (Os Republicanos, de direita), fez coro às críticas e afirmou que as condições ainda não estão dadas: "Há reféns em Gaza, ataques contínuos e uma Autoridade Palestina frágil."

O impasse em Gaza e a busca por solução duradoura

O conflito atual tem origem no ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, que deixou mais de mil mortos. Desde então, a Faixa de Gaza tem sido alvo de ataques constantes. Segundo dados da ONU baseados em informações do próprio governo local, mais de 50 mil palestinos já morreram, a maioria civis.

Macron, ao sinalizar o reconhecimento da Palestina, tenta destravar um impasse histórico e fortalecer a proposta de dois Estados: Israel e Palestina, convivendo lado a lado com segurança, soberania e reconhecimento mútuo ? uma solução há décadas defendida por parte da comunidade internacional, mas sistematicamente bloqueada por conflitos, radicalismos e disputas territoriais.