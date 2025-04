Sem sobreviventes, número de mortos em casa noturna de Santo Domingo ultrapassa 200

O número de mortos no desabamento de uma casa noturna em Santo Domingo chegou a 218, segundo os socorristas. As buscas, nesta quinta-feira (10), se concentram nos corpos, pois as autoridades informaram que não há mais "esperança razoável de encontrar sobreviventes" após a tragédia, ocorrida na manhã de terça-feira (8). Uma investigação será aberta assim que as buscas forem finalizadas.

Desde a tarde de terça-feira (8), nenhuma pessoa viva foi retirada dos escombros. Nesta quinta-feira (10), o diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), Juan Manuel Méndez, atualizou o número de mortos para a imprensa: "Infelizmente, e com muito pesar, posso informar que, de acordo com os dados preliminares, são 218 mortos", disse.

"Nossos socorristas estão encerrando as operações de resgate", completou. "Estamos profundamente tristes com essa tragédia que afetou todo o povo dominicano."