Sobretaxa dos EUA sobre produtos chineses sobe para 145%; mercados despencam e ouro bate recorde

O metal precioso atingiu o pico de US$ 3.175,07 por onça. E, desde o início do ano, o valor do ouro já subiu mais de 20%.

"Até agora, os metais preciosos foram isentos das tarifas alfandegárias dos Estados Unidos", explica Frank Watson, da Kinesis Money, em entrevista à AFP. Segundo ele, essas tarifas têm como principal objetivo "estimular as indústrias norte-americanas".

Tributar o ouro, de fato, não ajudaria a impulsionar a produção nos EUA, nem a reduzir o déficit comercial norte-americano.

Na esteira da ofensiva tarifária iniciada em 2 de abril pelo presidente dos Estados Unidos, o ouro já havia batido um novo recorde na semana passada.

Embora tenha recuado temporariamente devido a vendas por parte de investidores em busca de liquidez nos mercados, o ouro voltou a subir desde então.

Seu avanço não foi interrompido nem mesmo pelo anúncio feito na quarta-feira por Donald Trump que, em uma reviravolta surpreendente, decidiu suspender temporariamente as principais sobretaxas aplicadas a dezenas de países ? com exceção da China.